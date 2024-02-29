شركة “رايانير” تلجأ لرفع أسعار الحجوزات الصيفية لتغطية خسائر السنة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت شركة “رايانير” عبر لسان مايكل اوليري رئيسها التنفيذي أنها ستلجأ لرفع أسعار حجوزات الطيران خلال فصل الصيف و ذلك في ظل ارتفاع الطلب و محدودية المقاعد و الطائرات.
و أوضح ممثل شركة “ريانير” أن أسعار تذاكر الطيران ستشهد ارتفاعاً هذا الصيف، بسبب الظروف الجديدة التي أدت إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية للشركة.
و أضاف ذات المتحدث بأن الأسعار سترتفع بحوالي 5 إلى 10%، مقارنة مع صيف السنة الماضية، و يرجع سبب هذا الارتفاع المتوقع إلى المشكلات المتعلقة بعدد الطائرات المتاحة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp