شركة “رايانير” تلجأ لرفع أسعار الحجوزات الصيفية لتغطية خسائر السنة

2024-02-29 / 12:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت شركة “رايانير” عبر لسان مايكل اوليري رئيسها التنفيذي أنها ستلجأ لرفع أسعار حجوزات الطيران خلال فصل الصيف و ذلك في ظل ارتفاع الطلب و محدودية المقاعد و الطائرات.

و أوضح ممثل شركة “ريانير” أن أسعار تذاكر الطيران ستشهد ارتفاعاً هذا الصيف، بسبب الظروف الجديدة التي أدت إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية للشركة.

و أضاف ذات المتحدث بأن الأسعار سترتفع بحوالي 5 إلى 10%، مقارنة مع صيف السنة الماضية، و يرجع سبب هذا الارتفاع المتوقع إلى المشكلات المتعلقة بعدد الطائرات المتاحة.

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