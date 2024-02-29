شركة “رايانير” تلجأ لرفع أسعار الحجوزات الصيفية لتغطية خسائر السنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت شركة “رايانير” عبر لسان مايكل اوليري رئيسها التنفيذي أنها ستلجأ لرفع أسعار حجوزات الطيران خلال فصل الصيف و ذلك في ظل ارتفاع الطلب و محدودية المقاعد و الطائرات.

و أوضح ممثل شركة “ريانير” أن أسعار تذاكر الطيران ستشهد ارتفاعاً هذا الصيف، بسبب الظروف الجديدة التي أدت إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية للشركة.

و أضاف ذات المتحدث بأن الأسعار سترتفع بحوالي 5 إلى 10%، مقارنة مع صيف السنة الماضية، و يرجع سبب هذا الارتفاع المتوقع إلى المشكلات المتعلقة بعدد الطائرات المتاحة.

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