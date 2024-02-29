الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية

2024-02-29 / 11:43
24

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم يستسغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الملف و المعطيات التي قدمت له بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالقرب من محطة القطار الجديدة.

امهيدية و في لقائه بمسؤولي و منتخبي الجديدة، ثار في وجه عدد منهم بسبب الاختلالات الكثيرة التي عرفها ملف إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، و خاصة تلك التي شابت عملية المبادلة و الإنجاز و التحفيظ و عدم التدشين الرسمي لحدود الساعة.

و قرر الوالي إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في المشروع الذي آثار الكثير من الجدل، متوعدا كل من تورط في أي اختلال كان بترتيب الجزاءات القانوني في حقه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج الكوكايين و”غاز مخدر” يجر 3 أشخاص للاعتقال بالرباط

ترويج الكوكايين و”غاز مخدر” يجر 3 أشخاص للاعتقال بالرباط

2024-03-01 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-03-01 / 09:13
Photo of فاس ..استلاء برلمانية على مركز تكوين الشباب يشعل غضب النسيج التربوي

فاس ..استلاء برلمانية على مركز تكوين الشباب يشعل غضب…

2024-02-29 / 23:52
Photo of بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي

بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي

2024-02-29 / 23:38
Photo of استمرار تبذير المياه ..وغياب الشرطة المائية

استمرار تبذير المياه ..وغياب الشرطة المائية

2024-02-29 / 23:09
Photo of مدونة الأسرة.. هل خرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدستور ؟

مدونة الأسرة.. هل خرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدستور…

2024-02-29 / 23:00
Photo of السكوري..المغرب اطلق سياسات تفاعلية لتمكين المواطنين من سوق الشغل

السكوري..المغرب اطلق سياسات تفاعلية لتمكين المواطنين من سوق الشغل

2024-02-29 / 22:55
Photo of تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من…

2024-02-29 / 21:32
Photo of رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يفنذ ما يروج حول بيع هبة من القمح

رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يفنذ ما يروج…

2024-02-29 / 20:42
Photo of رئيس المحكمة الدستورية يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي

رئيس المحكمة الدستورية يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى…

2024-02-29 / 20:10

‫24 تعليقات

  1. الله يكثر من أمثاله .بالصراحة نقا الدار البيضاء من احتلال الملك العام ومن الفراشة الذين استعمروا واغلقوا الشوارع.كذلك نطالبه بان يقوم بزيارة جماعة الهراويين ويقف على الاختلالات وعلى انعدام التنمية كليا بهذه المنطقة

    رد

  2. سي محمد مغداوي إذا كان السيد الوالي كما قلت يحب النزهاء و الجديين فلماذا لم يعطي أوامره لتسلم غير ملفات النقابات بعد تأسيسها و أولها ملف ربابنة الطائرات الذي شكل فضيحة في الحريات النقابية في تاريخ المغرب بل العالم بأسره و هذي غييير نقطة صغيييييرة من بزااااااف ديال الأمور التي تبين لنا أن وزارة الداخلية و الحقوق و المعقول خطان متوازيان لا يلتقيان.

    رد

  3. من المفارقات ان يتم تبادل ارض في موقع رائع يسيل له لعاب اصحاب المصالح انتزعت من اصحابها اكتر من مرة وهم ضعفاء والسبب المصلحة العامة اي محطة طرقية وبعد ؟
    بأرض بأطراف المدينة بموقع لا علاقة

    يبادلونها بأرض اخرى

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق