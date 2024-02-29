الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يستسغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الملف و المعطيات التي قدمت له بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالقرب من محطة القطار الجديدة.

امهيدية و في لقائه بمسؤولي و منتخبي الجديدة، ثار في وجه عدد منهم بسبب الاختلالات الكثيرة التي عرفها ملف إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، و خاصة تلك التي شابت عملية المبادلة و الإنجاز و التحفيظ و عدم التدشين الرسمي لحدود الساعة.

و قرر الوالي إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في المشروع الذي آثار الكثير من الجدل، متوعدا كل من تورط في أي اختلال كان بترتيب الجزاءات القانوني في حقه.

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