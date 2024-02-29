الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يستسغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الملف و المعطيات التي قدمت له بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالقرب من محطة القطار الجديدة.
امهيدية و في لقائه بمسؤولي و منتخبي الجديدة، ثار في وجه عدد منهم بسبب الاختلالات الكثيرة التي عرفها ملف إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، و خاصة تلك التي شابت عملية المبادلة و الإنجاز و التحفيظ و عدم التدشين الرسمي لحدود الساعة.
و قرر الوالي إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في المشروع الذي آثار الكثير من الجدل، متوعدا كل من تورط في أي اختلال كان بترتيب الجزاءات القانوني في حقه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
24 تعليقات
الله يكثر من أمثاله .بالصراحة نقا الدار البيضاء من احتلال الملك العام ومن الفراشة الذين استعمروا واغلقوا الشوارع.كذلك نطالبه بان يقوم بزيارة جماعة الهراويين ويقف على الاختلالات وعلى انعدام التنمية كليا بهذه المنطقة
سي محمد مغداوي إذا كان السيد الوالي كما قلت يحب النزهاء و الجديين فلماذا لم يعطي أوامره لتسلم غير ملفات النقابات بعد تأسيسها و أولها ملف ربابنة الطائرات الذي شكل فضيحة في الحريات النقابية في تاريخ المغرب بل العالم بأسره و هذي غييير نقطة صغيييييرة من بزااااااف ديال الأمور التي تبين لنا أن وزارة الداخلية و الحقوق و المعقول خطان متوازيان لا يلتقيان.
من المفارقات ان يتم تبادل ارض في موقع رائع يسيل له لعاب اصحاب المصالح انتزعت من اصحابها اكتر من مرة وهم ضعفاء والسبب المصلحة العامة اي محطة طرقية وبعد ؟
بأرض بأطراف المدينة بموقع لا علاقة
يبادلونها بأرض اخرى
العبرة بالخواتيم