الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يستسغ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الملف و المعطيات التي قدمت له بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالقرب من محطة القطار الجديدة.
امهيدية و في لقائه بمسؤولي و منتخبي الجديدة، ثار في وجه عدد منهم بسبب الاختلالات الكثيرة التي عرفها ملف إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، و خاصة تلك التي شابت عملية المبادلة و الإنجاز و التحفيظ و عدم التدشين الرسمي لحدود الساعة.
و قرر الوالي إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في المشروع الذي آثار الكثير من الجدل، متوعدا كل من تورط في أي اختلال كان بترتيب الجزاءات القانوني في حقه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
بسبب الاختلالات الكثيرة التي عرفها ملف إنجاز المحطة الطرقية الجديدة
سي محمد امهيدية تبارك الله عليه
يجب التحقيق في هذا المشروع الذي آثار الكثير من الجدل
Mezyane meli dar m3ahom hakka hsen
..امهيدي شرب حليب السباع ..أرباب النهب والفساد يحمونهم مسرحيةموسمية ..موازين..أين السبعينات والتمانينات والتسعينيات والألفين والألفين ونودوأترگدو
وتصويرالأقمار الإصطناعية..ماهي ومالونها؟!
…أطلع تاكل الكرموس. أنزل معمن
أتشاورتي…