سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب الأبحاث الأولية، فإن الشخص الموقوف الذي أعلن ” البيعة” لتنظيم “داعش” الإرهابي، أبدى اهتمامه بكسب خبرات في مجال صناعة المتفجرات نتيجة لتشبعه بالفتاوى التي تحرض على القيام بعمليات إرهابية.
وأضاف أنه وبالموازاة مع مشروعه الإرهابي، قام المعني بالأمر بربط اتصالات مع وسطاء لـ “داعش” بهدف تسهيل التحاقه بأحد فروع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
نشكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
ذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام
Mezyane Mezyane meli chedoh
الإرهاب هو الذي تقوم به إسرائيل
هههههههه واعرة. سبحان الله غير حنا لي عندنا الإرهابيين. الكريساج بالعلالي، نهب أموال الشعب، الرشوة، المحسوبية، الزبونية، استغلال النفوذ… العيون تنام.
كل الشكر والتقدير للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني علا مجهوداتهم وحرصهم علا ان يكون هدا الوطن وشعبه في سلم وسلام
مادام يريد الجهاد فلمادا لم يتقدم بنفسه الى ترشيحة لي التجنيد الايجباري وهكدا يخدم وطنه واهله ونفسه وفي حلال
دهب بنفسه الى التهلكة والضياع حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفض هدا الوطن ملكا وشعبا وابعد عنه شر خلقك واعن كل من يحرسه تحت عرشك
نسال الله العلي القدير ان يبعد عنا كل من يريد هلاك وتشويه هدا الوطن كما بعدت السموات عن الارض