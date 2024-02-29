سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

هبة بريس

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب الأبحاث الأولية، فإن الشخص الموقوف الذي أعلن ” البيعة” لتنظيم “داعش” الإرهابي، أبدى اهتمامه بكسب خبرات في مجال صناعة المتفجرات نتيجة لتشبعه بالفتاوى التي تحرض على القيام بعمليات إرهابية.

وأضاف أنه وبالموازاة مع مشروعه الإرهابي، قام المعني بالأمر بربط اتصالات مع وسطاء لـ “داعش” بهدف تسهيل التحاقه بأحد فروع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.

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