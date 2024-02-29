بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة “طاكسي” مزور
هبة بريس - البيضاء
تمكنت عناصر الأمن بالحي المحمدي بمنطقة عين السبع، من اعتقال سائق سيارة أجرة متورط في تزوير لوحة ترقيم “الطاكسي” وتعريض عدد من ركابه “النساء” للسرقة.
وفي تفاصيل الواقعة، أكد شهود عيان لهبة بريس، أن المعني بالأمر، زور لوحة ترقيم سيارة الأجرة، واختار نقل النساء فقط، اللواتي يعرضهن للسرقة.
وأضاف الشهود، أن المعني بالأمر، عرض آخر ضحاياه للسرقة مساء أمس الأربعاء، بمنطقة الحي المحمدي، قبل أن يلقي بها من سيارته، ما دفع بعدد من المواطنين الى ملاحقته ومحاصرته.
وربط المواطنون الاتصال مع المصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان، وأوقفت المتهم وحجزت سيارة الأجرة “المزوة”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
احسن ما فعلوه هؤلاء المواطنين في اللحاق بهدا الموجرم وتقديمه للامن جزاهم الله خيرا
يجب ان لايخرج متل هؤلاء الموجرمين من السجن حتى يعلمون بحق الحياة وحق اللقمة الحلال
يجب من العدالة ان تكون صارمة ومشددة في عقوباتها في متل هاته الاجرامات كفانا نصب واحتيال وسرقات تحت التهديدات
لم يكتفي بي سرقتها وانما حاول اعاقتها او ممكن قتلها حسبنا الله ونعم الوكيل في متل هؤلاء الموجرمين لابد من معاقبته بلا شفقة او رحمة