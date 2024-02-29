بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة “طاكسي” مزور

2024-02-29 / 10:01
4
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن بالحي المحمدي بمنطقة عين السبع، من اعتقال سائق سيارة أجرة متورط في تزوير لوحة ترقيم “الطاكسي” وتعريض عدد من ركابه “النساء” للسرقة.

وفي تفاصيل الواقعة، أكد شهود عيان لهبة بريس، أن المعني بالأمر، زور لوحة ترقيم سيارة الأجرة، واختار نقل النساء فقط، اللواتي يعرضهن للسرقة.

وأضاف الشهود، أن المعني بالأمر، عرض آخر ضحاياه للسرقة مساء أمس الأربعاء، بمنطقة الحي المحمدي، قبل أن يلقي بها من سيارته، ما دفع بعدد من المواطنين الى ملاحقته ومحاصرته.

وربط المواطنون الاتصال مع المصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان، وأوقفت المتهم وحجزت سيارة الأجرة “المزوة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس يطمئن الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”

بايتاس يطمئن الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”

2024-02-29 / 14:47
Photo of الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف وفاس ومكناس في المقدمة

الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف…

2024-02-29 / 14:13
Photo of اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة

اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة

2024-02-29 / 14:07
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 41 مركزا صحيا بجهة درعة تافيلالت

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 41 مركزا صحيا بجهة…

2024-02-29 / 13:06
Photo of الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية

الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة…

2024-02-29 / 11:43
Photo of سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

2024-02-29 / 10:33
Photo of فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب رشوة

فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب…

2024-02-29 / 09:20
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-02-29 / 09:12
Photo of حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

2024-02-28 / 22:19
Photo of تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي

تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر…

2024-02-28 / 21:45

‫4 تعليقات

  1. احسن ما فعلوه هؤلاء المواطنين في اللحاق بهدا الموجرم وتقديمه للامن جزاهم الله خيرا

    رد

  3. يجب من العدالة ان تكون صارمة ومشددة في عقوباتها في متل هاته الاجرامات كفانا نصب واحتيال وسرقات تحت التهديدات

    رد

  4. لم يكتفي بي سرقتها وانما حاول اعاقتها او ممكن قتلها حسبنا الله ونعم الوكيل في متل هؤلاء الموجرمين لابد من معاقبته بلا شفقة او رحمة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق