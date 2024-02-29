للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

هبة بريس - وكالات

دعا البرلمان الأوروبي، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.

وذكرت وكالة الأناضول، أن النواب الأوروبيين أضافوا عبارة “الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة” إلى المادة 62 من تقرير لعالم 2023 ناقشته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول “وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه”

وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.

ووافق البرلمان على التقرير المعدل، بأغلبية 265 صوتًا مقابل رفض 253 صوتًا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع”.

وبذلك فإن البرلمان الأوروبي يدعو وللمرة الأولى، إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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