للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
دعا البرلمان الأوروبي، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.
وذكرت وكالة الأناضول، أن النواب الأوروبيين أضافوا عبارة “الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة” إلى المادة 62 من تقرير لعالم 2023 ناقشته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول “وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه”
وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.
ووافق البرلمان على التقرير المعدل، بأغلبية 265 صوتًا مقابل رفض 253 صوتًا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.
وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع”.
وبذلك فإن البرلمان الأوروبي يدعو وللمرة الأولى، إلى وقف إطلاق النار في غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
يجب أن يكون وقف فوري ودائم لإطلاق النار
وافق البرلمان على التقرير المعدل بأغلبية 265 صوتًا مقابل رفض 253 صوتًا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت
ضرورة ضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع
تدخل متاخر جدا للاسف لم تعد هنا رحمة في قلوب هدا العالم هم لايعدبون عند الله وانما العالم الدي لم يتحرك لهم ساكن هم في عداب الضمير
حسبنا الله ونعم الوكيل في بنو صهيون والمتعاونين معهم في اجرامهم هدا سيحاسبون عليه في الدنيا والاخرة
ليس هناك تضامن ولاحقوق انسان هناك طغيان وضلم في اعز النهار وحصار بشتى انواعه نسال الله العلي القدير ان يرزقهم الصبر والنصر
قلوبنا معهم والله نسال الله العلي القدير بالنصر القريب وان يصبرهم علا ماهم فيه وحسبنا الله ونعم الوكيل في اعداء الله ويجب الوقف الفورييييييييي
مامن دولة تريد لي دولتها هدا يجب وقف هؤلاء الموجرمين علا طغيانهم في غزة لابد من توقيفهم