يومين بعد رحيل ابنها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

2024-02-29 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

توفيت مساء أمس الأربعاء والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الذي فارق الحياة صباح الاثنين الماضي.

وفارقت والدة الفنان الراحل الحياة بأزمة قلبية داهمتها أثناء قدوم بناتها للاطمئنان عليها في المستشفى .

وكانت عائلة الأم التي توفيت عن 97 سنة، قد أخفوا عنها خبر وفاة ابنها، نظرا لحالتها الصحية السيئة.

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‫5 تعليقات

  1. رحمهم الله وانشاالله يلتقون في جناته العلا هم وجميع الموسلمين غفر الله لهم ولنا معهم

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