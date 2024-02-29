فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب رشوة

2024-02-29 / 09:20
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ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، أمس الأربعاء , عون سلطة برتبة “مقدم ، يشتغل بمقاطعة سايس بفاس متلبسا بتلقيه رشوة 100 درهم.

وحسب مصدر الجريدة، فقد جرى إيقاف المعني بالأمر، على إثر اتصال جرى من مواطن بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد الوطني قصد التبليغ وتلقي شكايات المواطنين بخصوص كشف حالات الابتزاز والفساد ، حول طلب عون السلطة رشوة مقابل قضاء غرض إداري .

هذا وقد جرى نصب كمين محكم من طرف عناصر الضابطة القضائية حيث تم توقيف عون السلطة متلبسا بتلقيه رشوة 100 درهم ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة.

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‫6 تعليقات

  2. نسال الله ان يرحمنا ويهدينا الى الصراط الموستقيم ويجعل القناعة في قلوبنا ويغلبنا علا من هم يحاربوننا في هده الدنيا من الشياطين

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  4. برافو عليكم… برافو عليكم…
    فاس و خصوصا هاذ لمقدمية وسخوا سمعة مدينة فاس.. الله ياخد فيهم الحق

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  5. قبح الله الفقر. لو كان عون ااسلطة في غنى عن المال لما فكر في الارتشاء. علي كل حال ، الفقر ليس عذرا.

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