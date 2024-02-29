طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-02-29 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا شيئا ما إلى بارد خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون صقيع محلي أو جليد.

وستتكون كتل ضبابية فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالريف واللوكوس، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا بكل من الساحل المتوسطي، المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 07 و14 درجة بوسط البلاد، أقصى الجنوب الشرقي، الواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل، فيما ستتأرجح ما بين 02 و07 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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