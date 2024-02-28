بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يطيح بنوتينغهام فورست في كأس الإتحاد الإنجليزي

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من أنياب نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “سيتي جراوند”، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الهدف عن طريق النجم البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليضمن بها الفوز للشياطين الحمر والتأهل الى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط من جانب مانشستر يونايتد، حيث شغل مركز الظهير الأيسر وقدم مردودا جيدا.

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