بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يطيح بنوتينغهام فورست في كأس الإتحاد الإنجليزي

بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يطيح بنوتينغهام فورست في كأس الإتحاد الإنجليزي

2024-02-28 / 22:47
0

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من أنياب نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “سيتي جراوند”، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الهدف عن طريق النجم البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليضمن بها الفوز للشياطين الحمر والتأهل الى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط من جانب مانشستر يونايتد، حيث شغل مركز الظهير الأيسر وقدم مردودا جيدا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إقصائيات أولمبياد باريس.. المنتخب النسوي يفوز على تونس

إقصائيات أولمبياد باريس.. المنتخب النسوي يفوز على تونس

2024-02-28 / 22:01
Photo of توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

2024-02-28 / 19:32
Photo of العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد…

2024-02-28 / 19:00
Photo of رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة سنة واحدة

رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة…

2024-02-28 / 18:54
Photo of تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

2024-02-28 / 18:39
Photo of العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض أندية ولاعبي البطولة

العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض…

2024-02-28 / 18:39
Photo of “رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

“رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

2024-02-28 / 18:32
Photo of طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق أكثافه.. وهو أفضل من رونالدو

طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق…

2024-02-28 / 17:43
Photo of نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

2024-02-28 / 17:36
Photo of مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال مدريد

مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال…

2024-02-28 / 16:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق