هبة بريس _ القسم الفني

أشعل المغني الأمريكي ماكليمور حماس الآلاف خلال حفله أمس الأربعاء في ولاية أريزونا، لدى قفزه بينهم لالتقاط كوفية والتلويح بها، لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين.

ووجه الفنان فيما بعد الشكر لجمهوره على إعارته الكوفية عبر حسابه على مواقع إنستغرام.

https://www.instagram.com/_u/macklemore/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e141f843-d7ea-4ed0-bad0-15bbf0f74a7a&ig_mid=668F60CC-A1A2-4FE6-BCF9-09EB66B2D92B

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp