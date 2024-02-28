المغني الأمريكي ماكليمور يلوح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في أريزونا-

2024-02-28 / 22:26
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هبة بريس _ القسم الفني

أشعل المغني الأمريكي ماكليمور حماس الآلاف خلال حفله أمس الأربعاء في ولاية أريزونا، لدى قفزه بينهم لالتقاط كوفية والتلويح بها، لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين.

ووجه الفنان فيما بعد الشكر لجمهوره على إعارته الكوفية عبر حسابه على مواقع إنستغرام.

https://www.instagram.com/_u/macklemore/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e141f843-d7ea-4ed0-bad0-15bbf0f74a7a&ig_mid=668F60CC-A1A2-4FE6-BCF9-09EB66B2D92B

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