حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

هبة بريس _ الرباط

حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب.. “أونسا” توضحآخر ما كايننفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، ما راج، أخيرا، بشأن استمرار استعمال المغرب للمبيد الحشري “الثياكلوبريد” عالي الخطورة، وذلك مباشرة بعد أن أصدرت وزارة الفلاحة الفرنسية قرارا يحظر استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بهذا المبيد الخطير.

وقال بلاغ لـ”أونسا” إن المغرب سبق أن أوقف استخدام المبيد الحشري “الثياكلوبريد” منذ سنة 2021.

وشدد البلاغ ذاته، على أنه قبل الحظر تمت الموافقة على منتجين فقط يحتويان على “الثياكلوبريد” في المغرب، قبل أن يتم سحب تراخيصهما منذ 26 مارس 2021.ومنذ سنة 2018، سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 56 مادة فعالة، وقيد استخدام 13 مادة أخرى، وبذلك صار عدد المنتجات التي تم حظر استعمالها في المغرب 386 منتجا.

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