حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

2024-02-28 / 22:19
5
هبة بريس _ الرباط

حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب.. “أونسا” توضحآخر ما كايننفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، ما راج، أخيرا، بشأن استمرار استعمال المغرب للمبيد الحشري “الثياكلوبريد” عالي الخطورة، وذلك مباشرة بعد أن أصدرت وزارة الفلاحة الفرنسية قرارا يحظر استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بهذا المبيد الخطير.

وقال بلاغ لـ”أونسا” إن المغرب سبق أن أوقف استخدام المبيد الحشري “الثياكلوبريد” منذ سنة 2021.

وشدد البلاغ ذاته، على أنه قبل الحظر تمت الموافقة على منتجين فقط يحتويان على “الثياكلوبريد” في المغرب، قبل أن يتم سحب تراخيصهما منذ 26 مارس 2021.ومنذ سنة 2018، سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 56 مادة فعالة، وقيد استخدام 13 مادة أخرى، وبذلك صار عدد المنتجات التي تم حظر استعمالها في المغرب 386 منتجا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس يطمئن الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”

بايتاس يطمئن الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”

2024-02-29 / 14:47
Photo of الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف وفاس ومكناس في المقدمة

الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف…

2024-02-29 / 14:13
Photo of اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة

اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة

2024-02-29 / 14:07
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 41 مركزا صحيا بجهة درعة تافيلالت

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 41 مركزا صحيا بجهة…

2024-02-29 / 13:06
Photo of الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية

الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة…

2024-02-29 / 11:43
Photo of سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

2024-02-29 / 10:33
Photo of بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة “طاكسي” مزور

بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة…

2024-02-29 / 10:01
Photo of فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب رشوة

فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب…

2024-02-29 / 09:20
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-02-29 / 09:12
Photo of تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي

تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر…

2024-02-28 / 21:45

‫5 تعليقات

  1. ليس كل المنتجات تخضع مراقبة اونسا ادا تعلق الامر بالاستهلاك الداخلي و الخضراوات و الفواكه التي تتم رفضها في اوربا تجد طريقها الى بطون المغاربة.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق