المنتخب النسوي يجدد فوزه على تونس ويتأهل إلى الدور الأخير من تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

تأهل المنتخب الوطني النسوي إلى الدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024 بعدما جدد فوزه على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء بملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن إياب الدور الثالث.

وتناوب على تسجيل أهداف لبؤات الأطلس كل من فاطمة تاكناوت في الدقيقة 11 وإبتسام الجريدي في الدقائق 16 و20 و22.

وبهذا يكون المنتخب الوطني قد ضمن تأهله لمواجهة زامبيا في الدور الأخير المقرر شهر أبريل القادم، بعد فوزه ذهابا في تونس بهدفين لواحد.

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