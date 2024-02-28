وفاة مصاب يرفع حصيلة حريق “مارينا باي ” بطنجة

2024-02-28 / 20:06
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هبة بريس - مكتب طنجة

لفظ شاب مصاب ,اليوم الأربعاء أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الجهوي ، متأثرا بحروق بليغة أصيب بها إثر حريق شب قبل أيام بمحل بالميناء الترفيهي لطنجة “مارينا باي”.

الضحية كان يشتغل بالمحل الذي اندلع فيه الحريق والمتخصص في بيع مستلزمات الغوص ،حيث ظل لمدة أربعة أيام تحت الرعاية الطبية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء لترتفع حصيلة الحريق المأساوي الى شخصين .

وأتى حريق السبت الماضي على محل بالميناء الترفيهي “مارينا باي” بطنجة في ظروف غامضة، ما تسبب في مصرع شاب بعين المكان وإصابة آخرين.

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