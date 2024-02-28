رحيل الفنان المغربي حميد نجاح
هبة بريس _ القسم الفني
غيّب الموت، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، الفنان المسرحي والسينمائي القدير حميد نجاح، بمنزله بالدار البيضاء، بعد معاناة مع المرض.
يشار أن حميد نجاح هو من مواليد 1949 بمدينة الدار البيضاء، وراكم تجربة مسرحية معتبرة تشخيصا واقتباسا وإخراجا وتنفيذا للديكور، بعد أن استفاد من تداريب مسرحية بالمعمورة بالرباط سنة 1970 وبفرنسا.
وقد سبق له أن أدى أدوارا سينمائية كبيرة منذ منتصف السبعينات في “أحداث بلا دلالة” لمصطفى الدرقاوي سنة 1974، و”حلاق درب الفقراء” للراحل محمد الركاب سنة 1982، و”الزفت” للطيب الصديقي سنة 1984 وغيرها، فضلا عن أدواره التلفزيونية المختلفة.
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12 تعليقات
Llah irahmou ya rebbi
لا اله الا الله وحده لاشريك له
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه الفردوس الاعلى
رحمه الله
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الفقيد المغربي حميد نجاح برحمته الواسعة وادخله فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون
كل نفس دائقة الموة رحمه الله وجعله من اهل الجنة والصبر والسلوان لاهله والمقربين اليه
كان فنانا عضيما وكان دو اخلاق عالية رحمه الله وجعل متواه الجنة
هده هي حال الدنيا نعيش فيها ونحن علا استعداد في اي لحضة ودقيقة مغادرتها طال العمر او قصر نسال الله العلي القدير ان يرحمه الله ويرحم موتانا وموة الموسلمين
رحمه الله كنت من المعجبين بهذا الفنان الكبير