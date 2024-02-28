رحيل الفنان المغربي حميد نجاح

هبة بريس _ القسم الفني

غيّب الموت، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، الفنان المسرحي والسينمائي القدير حميد نجاح، بمنزله بالدار البيضاء، بعد معاناة مع المرض.

يشار أن حميد نجاح هو من مواليد 1949 بمدينة الدار البيضاء، وراكم تجربة مسرحية معتبرة تشخيصا واقتباسا وإخراجا وتنفيذا للديكور، بعد أن استفاد من تداريب مسرحية بالمعمورة بالرباط سنة 1970 وبفرنسا.

وقد سبق له أن أدى أدوارا سينمائية كبيرة منذ منتصف السبعينات في “أحداث بلا دلالة” لمصطفى الدرقاوي سنة 1974، و”حلاق درب الفقراء” للراحل محمد الركاب سنة 1982، و”الزفت” للطيب الصديقي سنة 1984 وغيرها، فضلا عن أدواره التلفزيونية المختلفة.

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