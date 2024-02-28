العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض أندية ولاعبي البطولة

كشفت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية جملة من العقوبات لي حق بعض أندية ولاعبي البطولة الإحترافية.

وجاءت هذه العقوبات على الشكل التالي:

الجولة 20

مقابلة نادي الرجاء الرياضي و الإتحاد الرياضي حسنية أݣادير :

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهم لعرض جماهيره لافتات تحمل شعارات غير رياضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛

مقابلة شباب الرياضي السوالم و المغرب الرياضي الفاسي :

تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره كلمات مسيئة ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

مقابلة اتحاد الفتح الرياضي و المغرب أتلتيك تطوان :

تغريم المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

مقابلة الاتحاد الرياضي لطنجة و الاتحاد الرياضي التوركي :

توقيف الياس الحداد ، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛

مقابلة سبورتينغ شباب المحمدية و نادي أولمبيك آسفي :

تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط

تغريم سبورتينغ شباب المحمدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

توقيف أيوب بلوشي ، لاعب سبورتينغ شباب المحمدية لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛

مقابلة نادي المولودية الوجدية و نادي يوسفية برشيد :

توقيف نوفل زنان ، لاعب نادي يوسفية برشيد لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛

تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 5.000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات ، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

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