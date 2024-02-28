العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

أعلن لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية عن عقوباتها بشأن الأحداث التي عرفتها مباراة الرجاء الرياضي ضد مضيفه المغرب التطواني.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

معاقبة المغرب أتلتيك تطوان بأدائه غرامة قدرها 30.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود مع رمي مقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

تغريم المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

معاقبة لاعب المغرب أتلتيك تطوان أيوب مودن بتوقيفه المباراة واحدة لحصوله على إنذارين في نفس المباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛

معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجراء أربع (04) مباريات بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 50.000 درهم من أجل استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود ، اضافة الى أحداث الشغب والعنف التي رافقت هذه المباراة ، وذلك طبقاً لمقتضيات المواد 105 ، 76 و 77 من قانون الانضباط؛

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp