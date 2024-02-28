العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

2024-02-28 / 19:00
0

أعلن لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية عن عقوباتها بشأن الأحداث التي عرفتها مباراة الرجاء الرياضي ضد مضيفه المغرب التطواني.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

معاقبة المغرب أتلتيك تطوان بأدائه غرامة قدرها 30.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود مع رمي مقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

تغريم المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

معاقبة لاعب المغرب أتلتيك تطوان أيوب مودن بتوقيفه المباراة واحدة لحصوله على إنذارين في نفس المباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛

معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجراء أربع (04) مباريات بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 50.000 درهم من أجل استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود ، اضافة الى أحداث الشغب والعنف التي رافقت هذه المباراة ، وذلك طبقاً لمقتضيات المواد 105 ، 76 و 77 من قانون الانضباط؛

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب النسوي يجدد فوزه على تونس ويتأهل إلى الدور الأخير من تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب النسوي يجدد فوزه على تونس ويتأهل إلى الدور…

2024-02-28 / 20:53
Photo of توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

2024-02-28 / 19:32
Photo of رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة سنة واحدة

رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة…

2024-02-28 / 18:54
Photo of تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

2024-02-28 / 18:39
Photo of العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض أندية ولاعبي البطولة

العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض…

2024-02-28 / 18:39
Photo of “رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

“رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

2024-02-28 / 18:32
Photo of طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق أكثافه.. وهو أفضل من رونالدو

طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق…

2024-02-28 / 17:43
Photo of نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

2024-02-28 / 17:36
Photo of مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال مدريد

مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال…

2024-02-28 / 16:18
Photo of استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب طنجة ومنشآتها الرياضية

استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب…

2024-02-28 / 15:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق