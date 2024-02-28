“أغلالو” تتنحى عن رئاسة مجلس الرباط٠

هبة بريس

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو قدمت ، استقالتها اليوم الأربعاء،

وقالت ذات المصادر أن أغلالو وضعت استقالتها لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي

.

وتأتي استقالة أغلالو، بعد توالي الأزمات، وفقدانها أغلبيتها بعد انقلاب عدد كبير من مستشاري الأغلبية على عمدة الرباط المنتمية لحزب الأحرار.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp