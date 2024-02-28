نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

2024-02-28 / 17:36
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كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن نتائج سحب قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش لكرة القدم.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

جهة الشمال:

وداد تمارة – (الاتحاد الرياضي لتمارة / الفتح الرياضي الناظوري)

الاتحاد الإسلامي الوجدي – جمعية سلا

سطاد المغربي – (النادي الرياضي أجاكس طنجة / الرشاد البرنوصي)

(الاتحاد البيضاوي / النادي المكناسي) – (النادي القنيطري / نجم الشباب البيضاوي)

الوداد الفاسي – الاتحاد الزموري الخميسات

شباب أطلس خنيفرة – (شباب الفتح البيضاوي / دفاع حمرية خنيفرة)

(اتحاد يعقوب المنصور / جمعية قدس تازة) – (حسنية لازاري وجدة / الوداد الصفريوي)

الراسينغ الرياضي – (اتحاد أجلموس / اتحاد سيدي قاسم)

جهة الجنوب:

يوسفية برشيد – (نجوم اوسرم/ الصداقة طنطان)

(جمعية المنصورية / النادي الورزازي) – نهضة الزمامرة

شباب بن جرير – (وداد قلعة سراغنة / قصبة المزار)

(اتحاد الفقيه بن صالح /حسنية خريبكة) – رجاء بني ملال

(أولمبيك اليوسفية / أمل تزنيت) – (مولودية طرفاية / مولودية الداخلة)

(شباب المسيرة – (أكاديمية إنتر ميموزا / أدرار سوس)

(شباب قصبة تادلة /الكوكب المراكشي) – الاتفاق المراكشي

أولمبيك الدشيرة – سريع وادزم

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