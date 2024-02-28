نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن نتائج سحب قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش لكرة القدم.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

جهة الشمال:

وداد تمارة – (الاتحاد الرياضي لتمارة / الفتح الرياضي الناظوري)

الاتحاد الإسلامي الوجدي – جمعية سلا

سطاد المغربي – (النادي الرياضي أجاكس طنجة / الرشاد البرنوصي)

(الاتحاد البيضاوي / النادي المكناسي) – (النادي القنيطري / نجم الشباب البيضاوي)

الوداد الفاسي – الاتحاد الزموري الخميسات

شباب أطلس خنيفرة – (شباب الفتح البيضاوي / دفاع حمرية خنيفرة)

(اتحاد يعقوب المنصور / جمعية قدس تازة) – (حسنية لازاري وجدة / الوداد الصفريوي)

الراسينغ الرياضي – (اتحاد أجلموس / اتحاد سيدي قاسم)

جهة الجنوب:

يوسفية برشيد – (نجوم اوسرم/ الصداقة طنطان)

(جمعية المنصورية / النادي الورزازي) – نهضة الزمامرة

شباب بن جرير – (وداد قلعة سراغنة / قصبة المزار)

(اتحاد الفقيه بن صالح /حسنية خريبكة) – رجاء بني ملال

(أولمبيك اليوسفية / أمل تزنيت) – (مولودية طرفاية / مولودية الداخلة)

(شباب المسيرة – (أكاديمية إنتر ميموزا / أدرار سوس)

(شباب قصبة تادلة /الكوكب المراكشي) – الاتفاق المراكشي

أولمبيك الدشيرة – سريع وادزم

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News