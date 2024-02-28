طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق أكثافه.. وهو أفضل من رونالدو

أثنى طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب السعودي على المستويات المميزة التي يقدمها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه إتحاد جدة هذا الموسم.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات له: “حمد الله يحمل كريم بنزيما والاتحاد على أكتافه، وهذا أمر غير متوقع. فرغم أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو أفضل لاعب في العالم عام 2022، إلا حمد الله متوهج ويبدع ويتفوق عليه”.

وأضاف: “كرأس حربة تقليدي، حمدالله أفضل من كريستيانو رونالدو، الذي يلعب كمهاجم ثانٍ وهذا المركز الأنسب لرونالدو، لأنه يحصل على مساحات أكبر”.

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