طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق أكثافه.. وهو أفضل من رونالدو

طلال آل الشيخ: حمد الله يحمل إتحاد جدة فوق أكثافه.. وهو أفضل من رونالدو

2024-02-28 / 17:43
0

أثنى طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب السعودي على المستويات المميزة التي يقدمها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه إتحاد جدة هذا الموسم.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات له: “حمد الله يحمل كريم بنزيما والاتحاد على أكتافه، وهذا أمر غير متوقع. فرغم أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو أفضل لاعب في العالم عام 2022، إلا حمد الله متوهج ويبدع ويتفوق عليه”.

وأضاف: “كرأس حربة تقليدي، حمدالله أفضل من كريستيانو رونالدو، الذي يلعب كمهاجم ثانٍ وهذا المركز الأنسب لرونالدو، لأنه يحصل على مساحات أكبر”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

2024-02-28 / 19:32
Photo of العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد…

2024-02-28 / 19:00
Photo of رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة سنة واحدة

رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة…

2024-02-28 / 18:54
Photo of تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

2024-02-28 / 18:39
Photo of العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض أندية ولاعبي البطولة

العصبة الإحترافية تصدر جملة من العقوبات في حق بعض…

2024-02-28 / 18:39
Photo of “رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

“رونالدو” يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة”

2024-02-28 / 18:32
Photo of نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

نتائج قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس العرش

2024-02-28 / 17:36
Photo of مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال مدريد

مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال…

2024-02-28 / 16:18
Photo of استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب طنجة ومنشآتها الرياضية

استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب…

2024-02-28 / 15:20
Photo of لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

2024-02-28 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق