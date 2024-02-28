تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تعيين مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، جون أوشي مدربا جديدا لمنتخبه الوطني بشكل مؤقت.

وقال الاتحاد الأيرلندي للعبة في بيان رسمي: “إنه يخطط لتسمية مدرب دائم خلفا لكيني في أوائل نيسان / أبريل المقبل”.

ومن جانبه، قال أوشي، الذي خاض 118 مباراة دولية مع المنتخب الأيرلندي كلاعب، إنه “مسرور للعودة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول كمدرب مؤقت للمباراتين الوديتين”.

وأضاف المدرب المؤقت: “سيكون شرفا كبيرا أن أقود المنتخب في النافذة الدولية المقبلة”.

وتبحث أيرلندا عن مدرب جديد منذ إقالة كيني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وسيشرف أوشي (42 سنة)، الذي تولى مهمة المساعد للمدرب السابق ستيفن كيني، على المنتخب خلال مواجهتي بلجيكا وسويسرا الوديتين الشهر المقبل

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp