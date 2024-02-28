مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال مدريد

مبابي يكشف لماكرون وأمير قطر حقيقة إتفاقه مع ريال مدريد

2024-02-28 / 16:18
0

فجر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حقيقة اتفاقه مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل.

وكشفت العديد من التقارير، عن وجود اتفاق نهائي بين مبابي وريال مدريد، على الانتقال للميرنجي في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة “RMC sport” الفرنسية فإن مبابي تواجد بالأمس في حفل عشان نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، في حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وترددت الكثير من الشائعات حول أن مبابي سيتعرض لضغوط من أجل البقاء في باريس سان جيرمان وعدم الرحيل هذا الصيف.

لكن في الواقع، تمنى له أمير قطر “حظا سعيدا”، فيما فهمه الكثيرون على أنه وداع.

ومع ذلك، سئل مبابي خلال حفل العشاء عن مستقبله، وخاصة إذا ما كان لديه بالفعل اتفاق مع ريال مدريد.

ونقلا عن شهود كانوا حاضرين في العشاء، قال مبابي إنه لا يوجد اتفاق مع الميرنجي.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد، في صيف 2022، عند انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده في بتدخل شخصي من ماكرون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب طنجة ومنشآتها الرياضية

استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب…

2024-02-28 / 15:20
Photo of لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

2024-02-28 / 14:09
Photo of الركراكي يختار مساعدا جديدا في طاقمه التدريبي

الركراكي يختار مساعدا جديدا في طاقمه التدريبي

2024-02-28 / 12:30
Photo of نادي إشبيلية يكشف تفاصيل زيارة نائب رئيسه للمغرب

نادي إشبيلية يكشف تفاصيل زيارة نائب رئيسه للمغرب

2024-02-28 / 12:19
Photo of المنتخب النسوي يواجه تونس لحسم التأهل إلى الدور الأخير في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب النسوي يواجه تونس لحسم التأهل إلى الدور الأخير…

2024-02-28 / 11:01
Photo of الكشف عن تفاصيل حديث مبابي مع أمير قطر

الكشف عن تفاصيل حديث مبابي مع أمير قطر

2024-02-28 / 09:48
Photo of بلماضي يقترب من تجربة جديدة بعد إقالته من تدريب المنتخب الجزائري

بلماضي يقترب من تجربة جديدة بعد إقالته من تدريب…

2024-02-27 / 22:48
Photo of ثنائي مغربي ضمن قائمة أفضل 50 موهبة كروية (تحت 17 عامًا) في العالم

ثنائي مغربي ضمن قائمة أفضل 50 موهبة كروية (تحت…

2024-02-27 / 21:23
Photo of الدوري المصري.. رضا سليم يسجل ويساهم في قيادة الأهلي لفوز كبير

الدوري المصري.. رضا سليم يسجل ويساهم في قيادة الأهلي…

2024-02-27 / 20:06
Photo of أنس الزنيتي ينفرد برقم مميز في البطولة الإحترافية

أنس الزنيتي ينفرد برقم مميز في البطولة الإحترافية

2024-02-27 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق