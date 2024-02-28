جمعية “بسمة” والتعاون الوطني بعين الشق يوزعان دبلومات التخرج لفائدة 116 متدربا

هبة بريس - الدار البيضاء

نظمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، زوال أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024 بالمركب الاجتماعي للتنمية البشرية بعين الشق، حفل توزيع دبلوم التخرج لموسم 2023 على المستفيدات والمستفيدين من شعبة الطبخ والحلويات بمركز التكوين الذي تشرف عليه الجمعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبتنسيق مع مندوبية التعاون الوطني بعمالة عين الشق بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأشرفت فاطمة العاشوري مندوبة التعاون الوطني بعمالة مقاطعة عين الشق بجهة الدار البيضاء سطات، رفقة مسؤولي الجمعية، على حفل توزيع الدبلومات على خريجات وخريجي شعبة الطبخ والحلويات البالغ عددهم 116 شخصا (98 أنثى و19 ذكرا) بينهم 69 متدربا في شعبة الطبخ و47 متدربا في شعبة الحلويات.

وبهذه المناسبة قدمت السيدة فاطمة العاشوري مندوبة التعاون الوطني بعين الشق لمحة عن البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمواكبة خريجي مراكز التكوين التابعة للتعاون الوطني منها برنامج جسر المرأة ومنصتي تعلم اللغات والتنمية الذاتية.

وعرف حفل التخرج توزيع هدايا تذكارية على عدد من الفعاليات النسائية بعمالة مقاطعة عين الشق وفي مقدمتهم السيدة مندوبة التعاون الوطني التي أطلقت عددا من البرامج لفائدة نساء المنطقة في مدة لا تقل عن 6 أشهر مباشرة بعد تعيينها. كما عرف الحفل تكريم السيدة سعدية شيت الأخصائية النفسية بمراكز بسمة لرعاية الأسرة بكل من عين الشق المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.

كما تم تكريم خديجة بولوباز المسؤولة الإدارية بالجمعية عن ورشات الطبخ والحلويات. ويأتي توزيع دبلوم التخرج كل سنة كثمرة تعاون وشراكة بين الجمعية من جهة التي تعمل على التأطير البيداغوجي والاجتماعي الجيد للفضاء المخصص للتكوين مع الاعتماد على الأطر المؤهلة لذلك وبين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع المركب الاجتماعي للتنمية البشرية بعين الشق رهن الجمعيات كمنصة للتكوين ومندوبية التعاون الوطني بعمالة مقاطعة عين الشق التي تشرف على التتبع والمواكبة للأنشطة التكوينية والتربوية للجمعية، وكذا الإشراف المباشر إلى جانب الجمعية على امتحانات التخرج مع تسليم شواهد النجاح للمتخرجين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp