البيضاء.. إيقاف عشريني عرقل حركة سير الطرامواي
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة واستهلاك المخدرات وعرقلة سير مرور عربات الطرامواي.
وكان المشتبه فيه قد أقدم تحت تأثير حالة التخدير على عرقلة سير عربات الطرامواي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة المكلفة بتأمين العربات، والتي عملت على ضبطه والعثور بحوزته على قطع من مخدر الشيرا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
إذا كان فعلا فعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق ركاب الطرامواي وعرقل حركة السير يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره ولمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية.
ربما مريض نفسي مما تسبب في عرقلة حركة السير والله اعلم.
لوكنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالسجن المؤبد حتى يكون درسا وعبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللهم اهدي شبابنا وشباتنا من هذه السموم الفتاكة والقاتلة التي تؤدي بهم الى خراب العقول ولم يعرفوا ماذا يفعلون وحسبنا آلله ونعم الوكيل من كان مسببا في ذالك.