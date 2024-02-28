البيضاء.. إيقاف عشريني عرقل حركة سير الطرامواي

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة واستهلاك المخدرات وعرقلة سير مرور عربات الطرامواي.

وكان المشتبه فيه قد أقدم تحت تأثير حالة التخدير على عرقلة سير عربات الطرامواي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة المكلفة بتأمين العربات، والتي عملت على ضبطه والعثور بحوزته على قطع من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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