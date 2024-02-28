استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب طنجة ومنشآتها الرياضية
هبة بريس - مكتب طنجة
حلت لجنة خاصة من الاتحاد الدولي للكرة القدم “الفيفا” ، اليوم الأربعاء 28 فبراير ، بمدينة طنجة للوقوف على جاهزية المنشآت الرياضية بالمدينة ، استعدادا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 المقررة بكل من المغرب واسبانيا والبرتغال .
وتزور اللجنة ملعب طنجة الكبير ( ابن بطوطة) والملاعب الخاصة بالتداريب ( القرية الرياضية ) ، الى جانب عدد من المنشآت التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة بما فيها الفنادق المرشحة لاستقبال الوفود الرسمية .
وتسير الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة ملعب طنجة الكبير بوتيرة سريعة حيث من المنتظر أن تكون هذه المنشأة الرياضية جاهزة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يحتضنها المغرب سنة 2025 .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
ذلك استعدادا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030
من المنتظر أن تكون هذه المنشأة الرياضية جاهزة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم
الصراحة الملاعب عندنا مزال خاص الخدمة ليهم