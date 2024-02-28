استعدادا للمونديال ..لجنة خاصة من “الفيفا” تتفقد جاهزية ملعب طنجة ومنشآتها الرياضية

2024-02-28 / 15:20
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هبة بريس - مكتب طنجة

حلت لجنة خاصة من الاتحاد الدولي للكرة القدم “الفيفا” ، اليوم الأربعاء 28 فبراير ، بمدينة طنجة للوقوف على جاهزية المنشآت الرياضية بالمدينة ، استعدادا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 المقررة بكل من المغرب واسبانيا والبرتغال .

وتزور اللجنة ملعب طنجة الكبير ( ابن بطوطة) والملاعب الخاصة بالتداريب ( القرية الرياضية ) ، الى جانب عدد من المنشآت التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة بما فيها الفنادق المرشحة لاستقبال الوفود الرسمية .

وتسير الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة ملعب طنجة الكبير بوتيرة سريعة حيث من المنتظر أن تكون هذه المنشأة الرياضية جاهزة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يحتضنها المغرب سنة 2025 .

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