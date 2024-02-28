احتجاجات أطباء المستقبل.. الـPPS يدعو الحكومة إلى التحلي بروح الحوار الجاد

2024-02-28 / 14:45
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هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حلال اجتماعه الأخير، الاحتقان المتصاعد على ساحة قطاع الصحة، من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين.

وفي هذا الصدد، دعا الحزب، الحكومة إلى التعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي.

وفي سياق متصل، تناول المكتبُ السياسي أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يُقاطعون منذ مدة طويلة الدروس والامتحانات.

وأعرب الحزب، عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا.

كما دعا الحزبُ الحكومةَ إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه.

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‫3 تعليقات

  2. مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي

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  3. أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا

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