لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

لاعب برشلونة إسماعيل زياني يتلقى دعوتين من المغرب وإسبانيا

2024-02-28 / 14:09
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تلقى اللاعب إسماعيل زياني، مهاجم فريق برشلونة لأقل من 15 سنة دعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإتحاد الإسباني في نفس الوقت.

واستدعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موهبة برشلونة للمشاركة في معسكر منتخب أقل من 15 سنة، والذي ينطلق في 18 مارس المقبل، بمركب محمد السادس بالمعمورة.

كما وجه الإتحاد الإسباني بدوره الدعوة للاعب للمشاركة في معسكره لشهر مارس القادم.

يشار إلى أن إسماعيل زياني من مواليد سنة 2009 بإسبانيا، وهو من أب مغربي وأم إسبانية.

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