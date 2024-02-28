كان متوجها للمغرب.. إيقاف إيطالي بحوزته حقيبة “متفجرات” بمطار فرنسي

هبة بريس - الرباط

أخلت عناصر الشرطة الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، مطار بربينيان، بسبب “حقيبة مشبوهة”.

وحسب ما نقلته صحف فرنسية، فقد تم فحص الحقيبة بالأشعة السينية، قبل اكتشاف أن الأمتعة “من المحتمل أن تحتوي على متفجرات”.

وأضافت ذات المصادر، أن عمال إزالة الألغام في مونبلييه توجهوا إلى الموقع للكشف عن طبيعة محتويات الحقيبة.

وتابعت أن صاحب الحقيبة، وهو رجل من أصل إيطالي، كان يستعد للصعود على متن طائرة متجهة إلى مدينة أكادير، مشيرة الى أنه بعد عرض سيرته الذاتية تبين أنه جندي سابق، قبل أن يتم القبض عليه ووضعه في مركز الشرطة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش أكدت أن حقيبة المسافر تحتوي فقط على “أمتعة شخصية وبطاريات ومعدات وسائط متعددة بالإضافة إلى قطعة من الجبن”.

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