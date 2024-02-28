إدارية أكادير تؤجل النظر في قضية عزل ثلاث منتخبين

2024-02-28 / 13:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت المحكمة الإدارية بأكادير، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس جماعة أورير إلى غاية يوم 12 من شهر مارس، شأنه في ذلك شأن نائبيه الأول والثاني، و ذلك من أجل الإطلاع عن الملف من طرف هيئة الدفاع.

وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، قد توجه بطلب عزل الرئيس المذكور رفقة نائبيه لرئيس المحكمة الإدارية أكادير على خلفية الإشتباه في ارتكابهم لمخالفات إدارية.

وجاء قرار توقيف مهام رئيس جماعة اورير ونائبيه، بعد حملة تحرير الملك العمومي بهذه الجماعة الترابية شمال مدينة اكادير، وحلول لجنة من وزارية الداخلية التي أعدت تقرير مفصل على خروقات تعميرية تم ارتكابها، والتي على ضوءها تم توقيف مهام المنتخبين الثلاثة وإحالة ملف طلب عزلهم على أنظار إدارية اكادير.

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