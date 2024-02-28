منتزه “مراكش إكسبو” يحتضن معرض البناء والأشغال العمومية

2024-02-28 / 17:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر تنظيم النسخة السادسة من معرض البناء والأشغال العمومية ومنتدى البناء والأشغال العمومية، في الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 1 يونيو 2024.

وسيتم تنظيم هذا الحدث، الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمنتزه مراكش إكسبو، تحت شعار “بناء مغرب الغد: أفق 2030”.

و سيتم تنظيم هذا الحدث من طرف الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بشراكة مع جمعية مستوردي معدات البناء والأشغال العمومية، و يهدف إلى الجمع بين الفاعلين الرئيسيين في منظومة البناء والأشغال العمومية.

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