نادي إشبيلية يكشف تفاصيل زيارة نائب رئيسه للمغرب

نادي إشبيلية يكشف تفاصيل زيارة نائب رئيسه للمغرب

2024-02-28 / 12:19
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كشف نادي اشبيلية الإسباني تفاصيل زيارة نائب رئيسه خوسي كاسترو للمغرب، على هامش مشاركة فريق أقل من 19 سنة في الدوري الدولي لأكاديمية محمد السادس.

وقال النادي الاندلسي في بلاغ له: “يدل هذا المسعى على التزامنا المستمر بتعزيز علاقاتنا مع المملكة المغربية، وهو ما تجلى في زيارة نائب الرئيس، خوسيه كاسترو إلى المغرب خلال الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “يهدف النادي إلى التعمق أكثر في النسيج الثري لثقافة كرة القدم المحلية، بعد أن طوّر بالفعل علاقة وثيقة، وذلك بفضل النجاحات التي حققتها المواهب المغربية مثل يوسف النصيري وياسين بونو ومنير الحدادي”.

وتابع: “تضمنت مهمة خوسيه كاسترو اجتماعًا محوريًا مع رئيس نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، محمد مهدي بنسعيد. كما عقد نائب رئيس الفريق اجتماعاً مع أمين بنجلون، نائب رئيس نادي سبورتينغ الدار البيضاء وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا للسيدات”.

وزاد النادي: “أكاديمية محمد السادس تعتبر مركزا لتكوين وإنتاج لاعبين من المستوى العالي، ويحمل المركز قيمة عاطفية لأنه شهد سنوات تكوين يوسف النصيري الذي يزين اسمه أحد ملاعب كرة القدم بالأكاديمية”.

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