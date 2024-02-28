زهير بهاوي: “عندما تكسرني الحياة.. لا شيء يسعفني إلا عائلتي”
نشر المغني زهير بهاوي، على حسابه بموقع “فيسبوك”، صورة تجمعه بأفراد أسرته.
وعلق بهاوي على الصورة العائلية مدونا : “عندما تكسرني الحياة، وتقيدني بظروفها الصعبة، لا شيء يسعفني إلا عائلتي.. أهديكم عشرة ملايين قبلة حتى نطلع فراسكم”.
هذا ويشار الى أن آخر أغاني بهاوي “روحي”، لقيت نجاحا واسعا، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو كليب بموقع “يوتيب” 7.5 مليون مشاهدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
زهير بهاوي محبوب الجماهير
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من أفضل الفنانين في إفريقيا
كل التقدير والاحترام لهذا الفنان الكبير
كالوها ناس ازمان يافناننا بهوي مايحكلك غير ضفرك ولاشفرك
فعلا ليس هناك من يشاركك الهم والحزن بالخصوص هم اهلك اللهم احفض اهلينا واهل الموسلمين ومنهم الوالدين والاخوين
الله ايخليهم ليك او يحفضكم او يتاوي عشرتكم
السند الوحيد لكل واحد منا هم اهلنا كما قلت يافنانا المحترم بهاء بهوي حفضهم الله
لهلا ايخطيهم علينا ياربي او يطول فاعمر والدينا او يرحم الي ماتو او هادي هي الاسرة المغربية معروف علنا فالشدة والحزة قبل الفرحة الله يدومها النعمة