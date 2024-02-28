مراكش : فوضى ” مرابد ” تزعج رواد مسجد وكنيسة بحي جليز

2024-02-28 / 12:14
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في استمرار تسيب اصحاب الجيليات الصفراء الذي اثار و يثير حفيظة المواطنين و لا زال حديث القاصي و الداني سواء حول عشوائية المرابد او طرق منح صفقاتها التي سبق أن أشارت منظمات حقوقية لضبابيتها و أشارت إلى العديد من الخروقات و الشبهات التي تشوب تفويتها.

أشهر حي بالمدينة الحمراء “جليز ” لا يخرج عن الاستثناء بل و يعتبر أكثر عشوائية و حراسه أكثر عدوانية و تشوب حولهم العديد من الشبهات و في هذا الإطار و امام دار المنتخب و قرب مدرسة الزيتونية بشارع يعتبر رمزا لتسامح الاديان حيث توجد الكنيسة امام المسجد و المعبد غير ان هذا التسامح ، أساء اليه ” مربد” بعد سيطرته على الحي بأكمله و تحويله لمكان للدراجات النارية،بات يحتل كل الشارع و يساهم في عرقلة المرور و يضايق المتعبدين من مختلف الديانات و يعيق ولوجهم لدور العبادة امام انظار و مسمع السلطات الوصية هذا و ينتظر دخول منظمات حقوقية على الخط اثر تلقي طلبات مؤازرة من متضررين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات

البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات

2024-02-28 / 10:54
Photo of الحبس النافذ 5 سنوات للبرلماني البوصيري والبراءة للعمدة البقالي وكاتب مجلسه

الحبس النافذ 5 سنوات للبرلماني البوصيري والبراءة للعمدة البقالي…

2024-02-28 / 09:26
Photo of الـPPS يعلن تضامنه مع ساكنة فكيك ودعمه لمطالبها المشروعة

الـPPS يعلن تضامنه مع ساكنة فكيك ودعمه لمطالبها المشروعة

2024-02-28 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق…

2024-02-28 / 09:05
Photo of التوقيع على بروتوكول اتفاق لتنظيم المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بالمغرب

التوقيع على بروتوكول اتفاق لتنظيم المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بالمغرب

2024-02-27 / 23:54
Photo of 48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا في صندوق الدولة

48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا…

2024-02-27 / 23:21
Photo of الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85 ” حراك “

الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85…

2024-02-27 / 23:03
Photo of نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

2024-02-27 / 22:16
Photo of طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر الشيرا

طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر…

2024-02-27 / 21:10
Photo of من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

2024-02-27 / 20:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق