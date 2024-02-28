مراكش : فوضى ” مرابد ” تزعج رواد مسجد وكنيسة بحي جليز

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في استمرار تسيب اصحاب الجيليات الصفراء الذي اثار و يثير حفيظة المواطنين و لا زال حديث القاصي و الداني سواء حول عشوائية المرابد او طرق منح صفقاتها التي سبق أن أشارت منظمات حقوقية لضبابيتها و أشارت إلى العديد من الخروقات و الشبهات التي تشوب تفويتها.

أشهر حي بالمدينة الحمراء “جليز ” لا يخرج عن الاستثناء بل و يعتبر أكثر عشوائية و حراسه أكثر عدوانية و تشوب حولهم العديد من الشبهات و في هذا الإطار و امام دار المنتخب و قرب مدرسة الزيتونية بشارع يعتبر رمزا لتسامح الاديان حيث توجد الكنيسة امام المسجد و المعبد غير ان هذا التسامح ، أساء اليه ” مربد” بعد سيطرته على الحي بأكمله و تحويله لمكان للدراجات النارية،بات يحتل كل الشارع و يساهم في عرقلة المرور و يضايق المتعبدين من مختلف الديانات و يعيق ولوجهم لدور العبادة امام انظار و مسمع السلطات الوصية هذا و ينتظر دخول منظمات حقوقية على الخط اثر تلقي طلبات مؤازرة من متضررين.

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