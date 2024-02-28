وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول 2025

هبة بريس - اقتصاد

أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن المملكة تطمح لتصنيع مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025.

وذكر مزور، في حديث لقناة “الشرق بلومبرغ” على هامش مشاركته بالمؤتمر الرابع عشر للتجارة العالمية، أن المغرب لديه حاليا قدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة في السنة، وهو في إطار بناء قدرة إضافية قوامها 300 ألف سيارة سنة 2025.

وشدد الوزير على أن تقوية الصادرات بالنسبة للسيارات لديها آفاق للارتفاع بـ50 إلى 55 في المائة، إلى جانب وجود برنامج إضافي من أجل إحداث قدرة صناعية إضافية تصل إلى 450 ألف مستقبلا.

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