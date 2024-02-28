وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول 2025
هبة بريس - اقتصاد
أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن المملكة تطمح لتصنيع مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025.
وذكر مزور، في حديث لقناة “الشرق بلومبرغ” على هامش مشاركته بالمؤتمر الرابع عشر للتجارة العالمية، أن المغرب لديه حاليا قدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة في السنة، وهو في إطار بناء قدرة إضافية قوامها 300 ألف سيارة سنة 2025.
وشدد الوزير على أن تقوية الصادرات بالنسبة للسيارات لديها آفاق للارتفاع بـ50 إلى 55 في المائة، إلى جانب وجود برنامج إضافي من أجل إحداث قدرة صناعية إضافية تصل إلى 450 ألف مستقبلا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
من الجيد أن المملكة تطمح لتصنيع مليون سيارة سنويا
Mezyane Mezyane saraha
هذا سيكون افضل استثمار
المغرب لديه حاليا قدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة في السنة
هده الانتاجات في هده الصناعة ستحضى بقبول حسن لدى الموستتمرين
يعني اننا لن يبقى احد يمشي علا ارجله في الاعوام القادمة انشاالله بالتوفيق
هكدا يكون هناك يد عاملة في استمرارها بالعمل اللهم زيد وبارك
نتمنى متل هاته الصناعات ان تكون وتعم بعد المدن المجمدة في بعض المناطق بي وطننا هناك شباب يموتون يوميا بالا عمل