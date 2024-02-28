غرق 8 أشخاص وفقدان آخرين في انقلاب قارب للهجرة السرية بسواحل الناظور

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم الناضور أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024، أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة.

وكان الضحايا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من منطقة تشارانا – بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاعا لعلو أمواج البحر.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث، فيما تستمر الأبحاث حاليا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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