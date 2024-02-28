غرق 8 أشخاص وفقدان آخرين في انقلاب قارب للهجرة السرية بسواحل الناظور

2024-02-28 / 11:53
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم الناضور أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024، أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة.

وكان الضحايا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من منطقة تشارانا – بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاعا لعلو أمواج البحر.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث، فيما تستمر الأبحاث حاليا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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‫9 تعليقات

  5. هناك ضروف قاصية تدفع هؤلاء الشباب بالانتحار البطيء رحم الله من ماتو والصبر والسلوان لاهليهم

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  6. شباب طائش فعلا مع ان العالم يحب المغرب ويتمنا ان يقطن به ومن لايحمد الله علا نعمة هو فيها لن يرزقه الله القناعة

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  7. يقال في قوله تعالا ولاترمون بانفسكم الا التهلكة اي نعم هناك ضروف قاصية وهي علا شباب العالم ولاكن يجب ان نحمد الله ونشكره علا ماكتبه الله لنا ولانحرق اكباد امهاتنا علينا

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  8. نتيجة الطمع وقلة الحمد والشكر لله كانهم صيحصدون المال في اوربا والله ليس هناك كوطني واهلي واحبابي اللهم ارحم من مات واعن من بقو علا قيد الحيات

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  9. نتمنىمن السلطات المحلية بالناظور ان يعثرو علا الباقين المفقودين ونتقدم بالشكر لهم علا مايبدلونه من مجهوداتهم

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