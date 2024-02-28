المنتخب النسوي يواجه تونس لحسم التأهل إلى الدور الأخير في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

المنتخب النسوي يواجه تونس لحسم التأهل إلى الدور الأخير في تصفيات أولمبياد “باريس 2024”

2024-02-28 / 11:01
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يلتقي المنتخب الوطني المغربي النسوي مع نظيره التونسي، اليوم الأربعاء، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024.

وتسعى لبؤات الأطلس لحسم تأهلهن في مباراة اليوم، بعد فوزهن ذهابا في تونس بهدفين لواحد.

وفي حالة تأهلهن إلى الدور الموالي، ستواجه لبؤات الأطلس المتأهل من مواجهة زامبيا وغانا في الدور الأخير.

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