مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

2024-02-28 / 11:24
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هبة بريس - القسم الاقتصادي

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يطمح لإنتاج طائرة محلية الصنع 100% بحلول سنة 2030.

وذكر مزور في حوار له مع قناة “الشرق بلومبرغ” على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أن المملكة تحتل الرتبة العشرين عالميا في مجال صناعة الطائرات، مشيرا الى أن بلادنا قادرة على تصنيع أي قطعة في الطائرات.

وأضاف الوزير، أن المغرب يتوفر على خبرة مهمة في مجال صناعة الطائرات، مشددا على أن طموحنا هو تصنيع طائرة كاملة في أفق 2030 وهو هدف واقعي.

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‫11 تعليقات

  6. هدا مايطمح له المغرب وعلمائه لايزيدن الا فخرا ومفخرة وانشاالله هم لها اكيد بالتوفيق والنجاح

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  7. ولما لا اننا بالمغرب فلمادا تستغرب الحمدلله وطننا الحبيب وعلا راسه القائد الاعلا ملكنا العزيز نصره الله وحفضه الساهر علا تقدمه وازدهاره

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  8. انشاالله كل من يطمح ويجد ويكد باذن الله للامام والتقدم والازدهار وابعد الله عن هدا الوطن الحبيب ملكنا وشعبا شر خلقه وشر اعدائه

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  9. من يجد يجد ومن يزرع يحصد والمغرب والحمد لله له جنود مجندة ورجال من دهر رجل عظيم ملك يحب وطنه وشعبه ويريد كل التقدم والازدهار لهدا الوطن النصر وطول العمر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

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