مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

هبة بريس - القسم الاقتصادي

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يطمح لإنتاج طائرة محلية الصنع 100% بحلول سنة 2030.

وذكر مزور في حوار له مع قناة “الشرق بلومبرغ” على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أن المملكة تحتل الرتبة العشرين عالميا في مجال صناعة الطائرات، مشيرا الى أن بلادنا قادرة على تصنيع أي قطعة في الطائرات.

وأضاف الوزير، أن المغرب يتوفر على خبرة مهمة في مجال صناعة الطائرات، مشددا على أن طموحنا هو تصنيع طائرة كاملة في أفق 2030 وهو هدف واقعي.

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