البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات

2024-02-28 / 10:54
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير، من توقيف مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1700 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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