البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير، من توقيف مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1700 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
Mezyane Mezyane
Tebarklah 3lihom wsf
هدا ماكان يخصنا في هدا الموضوع الاجرامي وهو ان يكون لهؤلاء الافارقة يد في ترويج المخدرات بي بلادنا
احنا ناقصين زادو حتى هادو ايعاون الموجرمين فالبيع والتهريب افهاد السموم اللولادنا الله ياخد فيهم الحق
يجب ان يعاقب حتى يكون عبرة للاخرين ولايتجرؤو في ممارستهم لهاته الاعمال الاجرامية
هؤلاء الافارقة للاسف اصبحو يشكلون خطر كبيرا ببلادنا اكترهم معنفين يجب ان يكون هناك حل لهم
كالك ناس ازمان مازاهش فيل زادوه فيلا هدا هو حال المغرب اليوم امعا الافارقة
كاع لي كالوه اجدودنا بكري فمحلو مخلاونا مانكول احنا دبا كالك مادير خير ماترا باس هدا هو خير المغرب امعا الافارقة او مزال عاد غدي يبقاو ايبيعوه فالاسواق غير الله يستر اوسافي