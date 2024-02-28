في الكويت.. أطلق 4 رصاصات على عامل تأخر في توصيل طلبه

2024-02-28 / 10:39
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هبة بريس - وكالات

في واقعة غريبة، أقدم كويتي على إطلاق النار على عامل توصيل طلبات، بسبب تأخره في توصيل الطلب.

وتعود أحداث الواقعة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، إلى العاشر من يناير الماضي.

وتعرَّض العامل، وهو من الجنسية السيرلانكية، إلى جروح خطيرة في البطن، وقال إنه تأخر في تسليم الطلب بسبب خطأ العميل في إرسال موقعه، فاضطر نتيجة إلى ذلك لقيادة السيارة إلى موقع مختلف لتسليم الطعام، إلا أن الأخير جنَّ جنونه بسبب التأخير فأطلق النار عليه عند وصوله إلى عتبة المنزل.

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‫12 تعليقات

  6. بعض الهماج من معض الدوال الخليجية حتى الان تيعاملو العمال و الخادمات البيوت انهم في ملكيتهم و انهم عبيد عمرين بالانانية و الطغيان حسبي الله ونعمة الوكيل .

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  8. اريد ان اقول فيه حكمة ولاكن هده الحكمة لااضن ان تصل بي صاحبها الى القتل وهي كاد الجوع ان يكون كافرا والعيادو بالله

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  10. اين نحن من صبر سيدنا ايوب ان لله وان اليه راجعون ليته لم يكن كويتي ومسلم في نفس الوقت للاسف

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  11. الشفاء العاجل ونسال الله ان لايسيبه مكروه وينقدونه والشخص صاحب فعلته يجب ان يعاقب علا ما اقدم عليه

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  12. جبروت الانسان وغروره بيمايملك يحسب انه يملك العالم بين يديه وماهي الا جزء من الثانية عند الله الرزاق ان ياخذ منك كل ماتملكه حتى جسدك ليس لك عليه حق

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