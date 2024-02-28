في الكويت.. أطلق 4 رصاصات على عامل تأخر في توصيل طلبه
هبة بريس - وكالات
في واقعة غريبة، أقدم كويتي على إطلاق النار على عامل توصيل طلبات، بسبب تأخره في توصيل الطلب.
وتعود أحداث الواقعة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، إلى العاشر من يناير الماضي.
وتعرَّض العامل، وهو من الجنسية السيرلانكية، إلى جروح خطيرة في البطن، وقال إنه تأخر في تسليم الطلب بسبب خطأ العميل في إرسال موقعه، فاضطر نتيجة إلى ذلك لقيادة السيارة إلى موقع مختلف لتسليم الطعام، إلا أن الأخير جنَّ جنونه بسبب التأخير فأطلق النار عليه عند وصوله إلى عتبة المنزل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
أقدم كويتي على إطلاق النار على عامل توصيل طلبات، بسبب تأخره في توصيل الطلب
لا حول ولا قوة الا بالله
هاذا خاصو الحبس و التشديد في العقوبة
حسبنا الله ونعم الوكيل
كثرة المال تأدي بالكثير إلى الطغيان على الناس.
بعض الهماج من معض الدوال الخليجية حتى الان تيعاملو العمال و الخادمات البيوت انهم في ملكيتهم و انهم عبيد عمرين بالانانية و الطغيان حسبي الله ونعمة الوكيل .
في الدول الخليجية يتعاملون مع العمال كانهم حيوانات.
اريد ان اقول فيه حكمة ولاكن هده الحكمة لااضن ان تصل بي صاحبها الى القتل وهي كاد الجوع ان يكون كافرا والعيادو بالله
اضن هدا المخلوق ليس من صائمي شهر رمضان هادا العام
اين نحن من صبر سيدنا ايوب ان لله وان اليه راجعون ليته لم يكن كويتي ومسلم في نفس الوقت للاسف
الشفاء العاجل ونسال الله ان لايسيبه مكروه وينقدونه والشخص صاحب فعلته يجب ان يعاقب علا ما اقدم عليه
جبروت الانسان وغروره بيمايملك يحسب انه يملك العالم بين يديه وماهي الا جزء من الثانية عند الله الرزاق ان ياخذ منك كل ماتملكه حتى جسدك ليس لك عليه حق