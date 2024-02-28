في الكويت.. أطلق 4 رصاصات على عامل تأخر في توصيل طلبه

هبة بريس - وكالات

في واقعة غريبة، أقدم كويتي على إطلاق النار على عامل توصيل طلبات، بسبب تأخره في توصيل الطلب.

وتعود أحداث الواقعة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، إلى العاشر من يناير الماضي.

وتعرَّض العامل، وهو من الجنسية السيرلانكية، إلى جروح خطيرة في البطن، وقال إنه تأخر في تسليم الطلب بسبب خطأ العميل في إرسال موقعه، فاضطر نتيجة إلى ذلك لقيادة السيارة إلى موقع مختلف لتسليم الطعام، إلا أن الأخير جنَّ جنونه بسبب التأخير فأطلق النار عليه عند وصوله إلى عتبة المنزل.

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