لوسيور كريسطال تتألق في تظاهرة ” 2024 Les Impériales” و تحظى ب 5 جوائز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حصلت شركة لوسيور كريسطال، الشركة الرائدة والفاعل الرئيسي في مجال الصناعات الغذائية بالمغرب وإفريقيا، على خمس جوائز مرموقة خلال الدورة السابعة للتظاهرة السنوية ” Les Impériales 2024″، التي نُظمت بمدينة الدار البيضاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد تم اختيار الإعلان الإشهاري لعلامة كريسطال “طيابنا يدوي علينا” في أربع فئات مختلفة: فئة “الإشهار: حملة الإعلان التلفزيوني”، وفئة “الجائزة الخاصة: جائزة لجنة التحكيم” وفئة “جائزة أحب المغرب”. وحصلت شركة لوسيور كريسطال كذلك على لقب “أفضل مستشهر لسنة 2024″ عن نفس الإعلان الإشهاري.

و حسب بلاغ للشركة، فتعتبر هذه الجوائز بمثابة تأكيد صريح عن الالتزام المستمر لشركة لوسيور كريسطال بالترويج لفن الطبخ والتقاليد المغربية والتعريف بالهوية الوطنية باعتبارها زيت مائدة مختارة وأساسية في أطباق الأسر المغربية.

بالإضافة إلى ذلك، نال إشهار صابون الكف ” قادين بطبايعنا” جائزة “Les Impériales 2024″ وتهدف هذه الحملة الإشهارية إلى الاحتفاء، وبكل فخر، بالثقافة المغربية، وبالتالي تعزيز الروابط مع الهوية الوطنية.

وجدير بالذكر إلى أن حدث ” Les Impériales 2024″، الذي يعتبر موعدا سنويا مهما بالنسبة للخبراء في قطاع الاتصال والمعلنين ووسائل الإعلام، قد سلط الضوء على الهوية المغربية وشدد على أهمية النهوض بالإبداع الوطني.

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