الكشف عن تفاصيل حديث مبابي مع أمير قطر

الكشف عن تفاصيل حديث مبابي مع أمير قطر

2024-02-28 / 09:48
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استحوذ تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حفل العشاء الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اهتمام بالغ من وسائل الإعلام.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف بي إس جي الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسية للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون.

وأضافت “أما ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي فقد جلس على مسافة أبعد نسبيا، بجانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي”.

وكشفت الشبكة الفرنسية جانبا قصيرا من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي “حظ سعيد”، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي “ستخلق لنا الكثير من المشاكل”.

وخلق هذا الحفل ضجة جديدة وأنباء متضاربة بشأن التكهن بإمكانية وجود محاولة جديدة لإثناء مبابي عن الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد، وإقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ولفتت أن الحفل أيضا شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية مثل أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، وفيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، وتوني ستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وفنسان لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.

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