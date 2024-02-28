مباحثات مغربية إماراتية في أبو ظبي لتعزيز التعاون الاقتصادي

2024-02-28 / 10:14
5
هبة بريس

أجرى وزير التجارة والصناعة رياض مزور ، الثلاثاء بأبو ظبي، مباحثات مع زير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري، تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء ، الذي جرى على هامش المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنظم حاليا بدبي، آليات وخطط جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الجديد والأنشطة والمجالات القائمة على الابتكار والمعرفة.

كما تناول الطرفان ، الوسائل الكفيلة بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين، فضلا عن سبل العمل المشترك لتحقيق اهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عقدت في أبريل الماضي، والتي شكلت خطوة مهمة ضمن مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

الى ذلك ناقش رياض مزور ، وعبد الله بن طوق المري ، دعم إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، إضافة إلى إمكانية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق الدولتين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

ويشارك المغرب في اشغال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، بوفد يمثل عددا من القطاعات ، برئاسة السيد رياض مزور.
ويبحث المؤتمر ،القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، و سبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

ويسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر الى غاية 29 فبراير الجاري، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك ،والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يشيد بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية

أخنوش يشيد بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية

2024-02-28 / 12:28
Photo of وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول 2025

وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول…

2024-02-28 / 11:33
Photo of مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

2024-02-28 / 11:24
Photo of مديرية الضرائب تفرض على “نيتفلكس” و “سبوتيفاي” الحصول على معرف ضريبي

مديرية الضرائب تفرض على “نيتفلكس” و “سبوتيفاي” الحصول على…

2024-02-28 / 09:58
Photo of تنظيم سوق تضامني لفائدة الصناع التقليديين بمدينة سلا

تنظيم سوق تضامني لفائدة الصناع التقليديين بمدينة سلا

2024-02-27 / 15:09
Photo of مؤسسة البنك الشعبي تجهز دور للطالبات والطلاب بسخانات مياه

مؤسسة البنك الشعبي تجهز دور للطالبات والطلاب بسخانات مياه

2024-02-27 / 14:47
Photo of مجموعة “لابيل في” تتطلع إلى تشغيل 2000 شاب في متاجرها خلال 2024

مجموعة “لابيل في” تتطلع إلى تشغيل 2000 شاب في…

2024-02-27 / 14:29
Photo of من الإمارات للمغرب.. تعيين جيمس همفري رئيسا للمشروع الطاقي البريطاني بالمغرب

من الإمارات للمغرب.. تعيين جيمس همفري رئيسا للمشروع الطاقي…

2024-02-27 / 13:09
Photo of إسبانيا تختار المغرب لإنشاء أكبر مؤسسة تعليمية خارج بلادها و بالضبط في الرباط

إسبانيا تختار المغرب لإنشاء أكبر مؤسسة تعليمية خارج بلادها…

2024-02-27 / 11:53
Photo of “داري”: لا نعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل وشركتنا مغربية 100%

“داري”: لا نعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل وشركتنا مغربية…

2024-02-27 / 09:15

‫5 تعليقات

  1. آليات وخطط جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الجديد والأنشطة والمجالات القائمة على الابتكار والمعرفة

    1
    رد

  5. كلنا فخرا واعتزازا كوننا اننا من هدا الوطن العربي الاسلامي المغرب له قدرات عالية الموستوى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا نتمنى كل التوفيق والازدهار في هده التعزيزات بين المملكة المغربية ودولة الامارات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق