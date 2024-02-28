الفنان أحمد سعد: “بحب يوم وفاتي.. وسجلت أغنية هتنزل لما أموت”

هبة بريس

تحدث الفنان أحمد سعد عن يوم وفاته، مؤكدًا أنه يحب هذا اليوم بسبب تحرره من القيود.

وقال أحمد سعد في تصريحات تلفزية: “أنا بحب يوم وفاتي وبعشقه اليوم اللي هتحرر من كل الحاجات اللي ماسكاني، وفيه أغنية أنا عاملها رثاء لنفسي عشان تنزل بعد وفاتي.”

وأضاف: “عايز أعيش في سلام من جوا ومن برا.. وأنا متدين ومتصوف بشكل معين.”

وتحدث أحمد سعد عن علاقته بعائلته، وعن طفولته، قائلًا: “ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب، وكنت دايما في العيلة بحب أظهر عشان كنا 9، وحب الظهور ده نوع من أنواع الأمراض كنت بحارب طول الأسبوع عشان أبان قدامهم.”

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