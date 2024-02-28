هدم البراريك و المصانع العشوائية لتهيئة كورنيش عين السبع بالدار البيضاء

2024-02-28 / 16:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

المئات من البراريك تم هدمها، أحياء سكنية عشوائية سقطت في رمشة عين بعد أن سوتها أرضا الجرافات و الآليات التي استعانت بها سلطات البيضاء ، و مصانع ظلت تشتغل لسنوات بشكل غير قانوني تمت إزالتها، هكذا هو المشهد بمنطقة عين السبع في الأشهر الأخيرة.

تحرير الشريط الساحلي لعين السبع هدفه الأساسي هو تحويله لكورنيش بمواصفات عالمية، حيث تم الكشف مؤخرا عن هوية المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة هذا الشريط الساحلي الممتد على طول 3400 متر من منطقة ميموزا وإلى غاية النسيج بزناتة.

و قد فازت شركة مغربية بعقد تهيئة كورنيش عين السبع بقيمة مالية تبلغ 69.8 مليون درهم، وتم تحديد مدة قدرها 18 شهرا لاستكمال الأعمال.

و سيتضمن كورنيش عين السبع العديد من المرافق الترفيهية و المساحات الخضراء و ملاعب القرب الرياضية و متنزهات طبيعية و مسارات لهواة المشي و الدراجات العادية، و فضاءات تجارية كبرى و مطاعم و مقاهي و محلات ماركات عالمية و غيرهم.

و هذا مقتطف من قلب الشريط الساحلي بعين السبع:

 

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‫8 تعليقات

  5. سيتضمن كورنيش عين السبع العديد من المرافق الترفيهية و المساحات الخضراء و ملاعب القرب الرياضية

    رد

  6. ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻭﻫﺎ
    ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﻗﻤﺎﺭ
    ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
    ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ البراريك و ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﻳﻴﺶ

    رد

  7. ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻭﻫﺎ
    ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﻗﻤﺎﺭ
    ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
    ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ و البراريك ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﻳﻴﺶ

    رد

  8. هناك فوضى في البناء و التعمير الرشوة هي السبب تجب المراقبة الصارمة يجب القضاء على كل ما يشوه صورة البلد شوفو تل ابيب وشوف الشواطيء عندنا وشوفوا اسطح العمارات البناء
    غ العشوائي والاوكار المخدرات ،ما اريد هدا لبلدي غيور

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