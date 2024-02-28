الحبس النافذ 5 سنوات للبرلماني البوصيري والبراءة للعمدة البقالي وكاتب مجلسه
حكمت محكمة الاستئناف بفاس، حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، على البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية .
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برئت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.
كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهمتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
ههه هده سخرية و وحكرة والضحك على الشعب .هدا الحكم لو طبق على المسكين المواطن العادي لرأية أحكام قاسية اما أصحاب المناصب 2000dh و5000dh شهرا حبس 4اشهر هههههكيف لمجرم فاسد ان يحكم على مجرم فاسد سينما على الشعب
يجب مصادرة جميع الأموال المنهوبة كذلك
السجن 5سنوات مزيان وستمر سرعة البرق لكن الملاييير المنهوبة ما مصيرها لازم مصادرة الأملاك والاموال لخزينة الدولة وهذا أهم شيء.
اين استرجاع الاموال المنهوبة من أموال الشعب والدولة هذا الحكم قاصر وغير عادل للمغاربة محاربة الفساد تفرض السجن واسترجاع الاموال المسروقة للخزينة الدولة والشعب.
على جمعيات حماية المال العام استئناف الحكم والمطالبة باسترجاع الاموال المسروقة الفوائد وتسديذ مدة السجن مع الأشغال الشاقة.
عاش الملك محمد السادس.