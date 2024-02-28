طفل مغربي نابغة يفوز بجائزة الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني

2024-02-28 / 17:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

طفل مغربي نابغة، حقق إنجازا غير مسبوق و تاريخي، بعد أن قارع و تحدى و كسب كبار خبراء المجال، ليتوج بطلا و فائزا بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني.

ريان أيت الطاهر، الطفل الذي تجاوز بالكاد عقده الأول و بالضبط يبلغ 12 سنة تمكن من الظفر بالمرتبة الأولى في نهائي مسابقة الرئيس التي تنظمها مؤسسة الأمن السيبراني الأمريكي المعروفة اختصارا بـCISA، وهي مسابقة تنظم مرة كل خمس سنوات.

وتمكن ريان أيت الطاهر من التفوق بجدارة ليحتل المرتبة الأولى في نهائي المسابقة بعدما حصل على تنقيط 3245 نقطة، علما أن المسابقة تعتمد على وضع اختبارات للاختراق وتشخيص عيوب أنظمة معلوماتية تضعها CISA أمام المتبارين، حيث توصل الطفل المغربي بتهنئة من المنظمة الحكومية الأمريكية، لكونه أول إفريقي ومغربي وأصغر متسابق يحصل على لقب كاس الرئيس للأمن السيبيراني.

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