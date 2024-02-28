طقس الأربعاء.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

2024-02-28 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا شيئا ما إلى بارد خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، وباردا نوعا ما بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون صقيع محلي أو جريحة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسايس، الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، الجنوب، الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالجنوب الشرقي، شمال المنطقة الشرقية، الريف والمناطق الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، منطقة سوس، الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية، فيما ستتأرجح ما بين 12 و17 درجة غرب وجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بأقصى الجنوب الشرقي والجنوب، وستبقى في ارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال مهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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